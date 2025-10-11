Αθήνα: 7 μαθητές επιτέθηκαν σε 14χρονο στο προαύλιο σχολείου για μια λάθος πάσα στο μπάσκετ (Βίντεο)

Νέο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού σημειώθηκε σε προαύλιο σχολείου στην Αθήνα, με θύμα έναν 14χρονο μαθητή.

Συγκεκριμένα ο 14χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από επτά συνομήλικους του στο προαύλιο του γυμνασίου τους. Οι ανήλικοι, σύμφωνα με το Star, του επιτέθηκαν και τον χτύπησαν άγρια στο πρόσωπο με αφορμή μια λάθος πάσας στο μπάσκετ.

Ο 14χρονος δήλωσε ότι την ώρα που έπαιζε μπάσκετ έκανε ένα λάθος το οποίο προκάλεσε την επίθεση των συνομηλίκων του: «Ήταν εφτά κι εγώ μόνος μου. Με χτύπησαν στο κεφάλι και κάτω από τα μάτια μου. Το μόνο που τους είπα ήταν: “μη με κοροϊδεύετε για ένα λάθος που έκανα”».

Την ώρα του περιστατικού οι καθηγητές ήταν παρόντες, αλλά οι περισσότεροι βρίσκονταν μακριά από το σημείο, ενώ μόνο ο γυμναστής του σχολείου κατάφερε να ακινητοποιήσει έναν από τους 7 μαθητές.

Μία καθηγήτρια βοήθησε επίσης, συγκρατώντας τον 14χρονο που δέχτηκε την άγρια επίθεση.

Οι γονείς του 14χρονου κάνουν μήνυση

Οι γονείς του 14χρονου αποφάσισαν να καταθέσουν μήνυση, ενώ το παιδί υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων – χειρουργό, νευροχειρουργό, ΩΡΛ και οφθαλμίατρο – λόγω των σοβαρών τραυμάτων στο κεφάλι.

Η μητέρα του περιέγραψε το περιστατικό λέγοντας: «Πήγαμε στην αστυνομία και κάναμε μήνυση. Τον είδαν γιατροί, έκανε ακτινογραφίες και υπέρηχους… όλα αυτά γιατί τα τραύματα ήταν πολύ επικίνδυνα».

Ο πατέρας του μαθητή πρόσθεσε: «Θέλω να γίνει κάτι για να υπάρχει ασφάλεια και να μην τρώνε ξύλο χωρίς λόγο. Και μάλιστα μέσα στο σχολείο».

Ο αδελφός του δεχόταν πέρσι bullying

Σημειώνεται ότι πριν από έναν χρόνο, οι ίδιοι μαθητές είχαν ξυλοκοπήσει τον αδελφό του 14χρονου.

Του είχαν προκαλέσει τραυματισμούς στο πρόσωπο με αποτέλεσμα το παιδί να χάσει μία εβδομάδα σχεδόν μαθημάτων.