Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων σπέρνει τον τρόμο στην Καλαμαριά – Πάνω από 350 γάτες νεκρές

Τα τελευταία δύο χρόνια στην ανατολική Θεσσαλονίκη έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 350 γάτες κατακρεουργημένες στην Καλαμαριά, όπου σύμφωνα με αναφορές φιλόζωων της περιοχής, ο λόγς είναι μια αιμοβόρα αγέλη σκύλων που περιφέρεται μεταξύ Πυλαίας και Καλαμαριάς.

Μιλώντας στο ThessPost.gr, μέλος της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Καλαμαριάς «Οι αόρατες γάτες», Άσπα Χατζηκωστή, είπε ότι «Τα σκυλιά της αγέλης είναι επιθετικά και σκοτώνουν γάτες».

Από το καλοκαίρι μέχρι τώρα οι επιθέσεις έχουν αυξηθεί και σημειώνονται κυρίως τις βραδινές ώρες. «Οι επιθέσεις γίνονται σε όλη την Καλαμαριά. Τα τελευταία δυο χρόνια έχουμε καταγράψει περίπου 360 νεκρά γατάκια από επιθέσεις. Αν υπολογίσουμε ότι δεν γνωρίζουμε όλα τα περιστατικά ο αριθμός των νεκρών γατών είναι σίγουρα μεγαλύτερος», σημειώνει η κ. Χατζηκωστή.

Άγριες επιθέσεις

Είναι άγριες οι επιθέσεις. Σε φρικτή κατάσταση οι εθελοντές βρίσκουν τις γάτες, αποκεφαλισμένες και μισοφαγωμένες. «Το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη θύμα με ανθρώπινη ζωή δεν σημαίνει ότι η αγέλη είναι ακίνδυνη για τους ανθρώπους. Αντίθετα, έχουν υπάρξει επιθέσεις και σε ανθρώπους και έχουν καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς τουλάχιστον δέκα. Κάποια θύματα επιθέσεων είναι εθελοντές, όπου η αγέλη τους επιτέθηκε ενώ τάιζαν γάτες, ενώ άλλα θύματα ήταν απλοί περαστικοί», αναφέρει η κ. Χατζηκωστή. Εθελοντές της ομάδας κάνουν συνεχώς αναρτήσεις στα social media με φωτογραφίες που δείχνουν τα θύματα, όμως όπως εξηγούν «κανένας αρμόδιος δεν συγκινείται».

Ο Δήμος Καλαμαριάς μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να περισυλλέξει την αγέλη. «Είμαστε σε επικοινωνία με τον Δ. Καλαμαριάς. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.) δεν συνεργάστηκε ποτέ.

Έχουν γίνει δυο απόπειρες να εντοπιστούν τα σκυλιά, αλλά δεν έχει προκύψει προς το παρόν καθώς η αγέλη κινείται σε μια απόσταση από Καλαμαριά, Πυλαία μέχρι και στην περιοχή της Μπότσαρη», σημειώνει η κ. Χατζηκωστή η οποία μάλιστα υπογραμμίζει μια πολύ σοβαρή αναφορά. Ειδικότερα, όπως υποστηρίζει «ενώ ο Δ. Καλαμαριάς είχε στήσει παγίδες υπήρχε κάποια ‘’φιλόζωη’’ η οποία πήγε και απελευθέρωσε τα σκυλιά που είχαν πιαστεί».

Η εθελόντρια γνωστοποιεί επίσης πως ως ομάδα έχουν κινηθεί νομικά. «Έχουμε κάνει καταγγελίες και ετοιμάζουμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Όλα τα ζώα που δολοφονήθηκαν, ακόμη και μέσα σε πυλωτές πολυκατοικιών, ήταν υπό την φροντίδα μας και ζούσαν όμορφα».

Οι ευθύνες

Σύγχυση και μετακύλιση ευθυνών παρουσιάζει η διαχείριση του προβλήματος, την ώρα που οι επιθέσεις συνεχίζονται. Ο Δήμος Καλαμαριάς και οι εθελοντές της περιοχής αναφέρουν ότι οι σκύλοι της αγέλης δεν ανήκουν στην περιοχή τους, ενώ ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη και ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκαθαρίζουν ότι η αγέλη που πραγματοποιούσε πριν από ένα διάστημα επιθέσεις σε διοικητικά τους όρια έχει περισυλλεχθεί και πως στην Καλαμαριά είναι διαφορετική αγέλη.

«Η αγέλη κυκλοφορεί από την Πυλαία μέχρι τον Δήμο Θεσσαλονίκης και κάποιες φορές έρχεται και στην Καλαμαριά», δηλώνει στο ThessPost.gr, η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, λέγοντας πως τα τσιπαρισμένα σκυλιά που βρίσκουν είναι από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Πρόσθεσε πως ήδη «έχω κάνει εξώδικο εδώ και δύο μήνες στο ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ., ο οποίος δεν έχει περισυλλογέα, γιατί η προηγούμενη διοίκηση τίναξε όλο τον προϋπολογισμό στον αέρα και δεν είχαν ενεργή σύμβαση. Εμείς ανεξάρτητα από τη συμμετοχή μας στο ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ. είπαμε ότι θα πληρώσουμε από την τσέπη μας ώστε να μπει περισυλλογέας. Κάτι που δεν είναι νόμιμο. Αν κριθεί παράνομη η δαπάνη θα το πληρώσω από την τσέπη μου». Επί τέσσερα βράδια ο δήμος μαζί με εθελόντριες της περιοχής βγαίνουν σε όλη την Καλαμαριά για να εντοπίσουν την αγέλη, αλλά δεν το έχουν καταφέρει ακόμη, εξηγεί η δήμαρχος και επισημαίνει πως «εάν περισυλλέξουμε ζώα και εντοπίσουμε ότι είναι τσιπαρισμένα από άλλους δήμους και οργανώσεις που ανήκουν σε άλλους δήμους το θέμα θα πάρει άλλες διαστάσεις».

Από την πλευρά της η αντιδήμαρχος Καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη και του προγράμματος περίθαλψης και προστασίας αδέσποτων ζώων ολόκληρου του δήμου, Βίβιαν Λιόλιου, αναφέρει στο ThessPost.gr, ότι η αγέλη που ήταν στον Κήπο Καλού του Δήμου Θεσσαλονίκης και στο Ελαιόρεμα του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και κινούνταν εκεί έχει περισυλλεχθεί εδώ και έναν μήνα περίπου. «13 σκυλιά πιάσαμε εμείς και πέντε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Στειρώθηκαν και τσιπαρίστηκαν όπως προβλέπει ο νόμος και δίνονται προς υιοθεσία», λέει. Από την στιγμή που περισυλλέχθηκαν η αντιδήμαρχος υποστηρίζει πως δεν έχουν λάβει καμία αναφορά εμφάνισης ή επίθεσης από την αγέλη στην περιοχή τους. «Η αγέλη που εντοπίζεται στην Καλαμαριά είναι άλλη. Εμείς δεν έχουμε κανένα γατάκι νεκρό από επίθεση σκύλων. Δεν μπορεί λοιπόν μία αγέλη να λειτουργεί επιλεκτικά. Θα το έκανε παντού. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό που συμβαίνει στην Καλαμαριά».

Ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδης, προσθέτει πως «όλα τα προβλήματα με τα αδέσποτα ξεκινούν από το νόμο. Συμβαίνουν δύο αντιφατικά πράγματα. Από τη μία μας απαγορεύει να μαζεύουμε τα σκυλιά και από την άλλη εάν κάποια από αυτά τα σκυλιά δαγκώσουν έναν άνθρωπο κατηγορεί τον Δήμο, τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο. Ο νόμος λέει ότι όταν περισυλλέγουμε τα ζώα τα στειρώνουμε και τα φροντίζουμε, μετά θα πρέπει να τα επιστρέφουμε στο φυσικό τους περιβάλλον το οποίο είναι ο δρόμος. Πώς γίνεται λοιπόν να μη δημιουργηθούν αγέλες; Αν μπορούσαν να είναι σε ένα χώρο συγκεντρωμένα, για παράδειγμα για υιοθεσία, δεν θα δημιουργούνταν αυτά τα προβλήματα και η ζωή των ίδιων των ζώων θα ήταν ασφαλέστερη και καλύτερη».