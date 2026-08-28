Αμπελόκηποι: Σε σοβαρή κατάσταση δικυκλιστής μετά από εκτροπή της μηχανής του

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 28 Αυγούστου στην λεωφόρο Κηφισίας.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα στην λεωφόρο Κηφισίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων, οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει στην άκρη του δρόμου.

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Ο οδηγός να νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.