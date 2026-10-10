Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας ενώ άπλωνε ρούχα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) στους Αμπελόκηπους, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν μία 18χρονη αλλοδαπή έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 18χρονη είχε βγει στο μπαλκόνι της πολυκατοικίας προκειμένου να απλώσει ρούχα, όταν σημειώθηκε η πτώση.

Στην αίθουσα αναζωογόνησης του ΑΧΕΠΑ η 18χρονη

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε την τραυματισμένη κοπέλα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με συνοδεία αστυνομικών, ενώ η 18χρονη παραδόθηκε στην αίθουσα αναζωογόνησης του νοσοκομείου για την παροχή επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων της.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες.