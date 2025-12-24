Θεσσαλία: Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΘΕ λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοίνωσε η Τροχαία στη Θεσσαλία καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο Νομό συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν τον κόμβο της Νίκαιας και την κίνηση οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί της ΠΑΘΕ και θα παραμείνουν σε ισχύ για όσο χρειαστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τροχαία:

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Σε συνέχεια σημερινής (24-12-2025) ανακοίνωσής μας, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 14:20’ σήμερα (24-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται.:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020),

είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918)

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.