Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Τελέστηκε το μνημόσυνο στο Τατόι για τα 3 χρόνια από τον θάνατό του (pics)

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το πρωί της Πέμπτης (15/1) στο Τατόι το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Η σύζυγός του, Άννα Μαρία, και οι γιοι του, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος, παρέστησαν στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αθηναγόρα.

Η σεμνή τελετή και οι απουσίες

Η οικογένεια προσήλθε στον χώρο των βασιλικών τάφων χωρίς να προβεί σε δηλώσεις, χαιρετώντας απλώς τους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την τελετή απουσίασε η κόρη του εκλιπόντος, Αλεξία, για προσωπικούς λόγους.

Η Άννα Μαρία, η οποία κατοικεί πλέον μόνιμα στην Αθήνα, είχε αναλάβει προσωπικά την επιμέλεια της διοργάνωσης, τιμώντας τη μνήμη του συζύγου της που έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιανουαρίου 2023.

Το φετινό μνημόσυνο ξύπνησε μνήμες από την αντίστοιχη περσινή τελετή, η οποία είχε αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προσωπική ζωή του Νικόλαου Ντε Γκρες.

Ήταν η πρώτη φορά που είχε εμφανιστεί δημόσια στο πλευρό του η Χρυσή Βαρδινογιάννη, μια σχέση που στη συνέχεια επισημοποιήθηκε και οδήγησε το ζευγάρι στον γάμο.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες:

