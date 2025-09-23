Τέμπη: Και τρίτο άτομο σε απεργία πείνας – “Δεν υπάρχει λόγος να απαγορεύουν στον Ρούτσι την εκταφή”

“Δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας λόγος να του απαγορεύουν την εκταφή“, τονίζει η Αναστασία Τσαλαμιδά, η 60χρονη μητέρα από την Πάτρα που αποτελεί το δεύτερο άτομο που άρχισε απεργία πείνας, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι.

Σύμφωνα με την ίδια, η άρνηση των αρχών είναι νομικά αβάσιμη: “Έχω μελετήσει το θέμα και νομικά δεν στέκεται αυτό. Εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι οικογενειακής αντιζηλίας, δεν μπορούν να του αρνηθούν την εκταφή. Έπρεπε να έχουν δώσει την άδεια και στον Ασλανίδη και στον Πάνο“.

Η απόφασή της, όπως εξηγεί, πηγάζει από την ανάγκη για συμπαράσταση στον αγώνα του πατέρα που ζητά την εκταφή του γιου του. “Αυτό που έκανε ο κύριος Ρούτσι, δεν θα έπρεπε να μείνει μόνος του. Επειδή παρακολουθώ στενά το θέμα των Τεμπών και έχω πάρα πολύ θυμό μέσα μου, θεώρησα ότι οφείλουμε να είμαστε δίπλα του”.

Η κυρία Τσαλαμιδά, μητέρα ενός 20χρονου, επισημαίνει πως δεν είναι συγγενής θύματος, αλλά νιώθει το θέμα προσωπικό: “Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη”.

Επίσης, ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με τον Πάνο Ρούτσι ή τον άλλο απεργό πείνας από το Αίγιο. “Όχι, όχι, χθες γνωριστήκαμε. Δεν είμαστε συνοδοιπόροι σε κάτι, παρά μόνο στον αγώνα αυτόν που κάνει, που είναι απόλυτα δίκαιος”.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι από την δεύτερη ημέρα του αγώνα του με σκοπό να γίνει δεκτό το αίτημα για εκταφή του παιδιού του βρίσκεται ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, πατέρας και ο ίδιος, ο οποίος μπορεί να μην είχε συγγενείς που έχασε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά στέκεται αλληλέγγυος, κάνοντας απεργία πείνας δίπλα στον κ. Ρούτσι.

“Δεν έχει υποβληθεί αίτημα για εκταφή” λέει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 22/9 σε ανακοίνωσή του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλας ανέφερε ότι δεν έχει υποβληθεί προς το παρόν αίτημα για εκταφή κάποιου από τα τραγικά θύματα των Τεμπών, και αν υποβληθεί θα κριθεί από τα αρμόδια όργανα.

Τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό επισκέφθηκαν χθες συνήγοροι και συγγενείς θυμάτων και κατέθεσαν υπόμνημα ζητώντας να ανοίξει εκ νέου η ανάκριση. Η ανάκριση έκλεισε πριν από λίγες εβδομάδες, έχει ήδη υποβληθεί και η εισαγγελική πρόταση και η δικογραφία βρίσκεται ένα στάδιο πριν τη δίκη, δηλαδή, στα χέρια προέδρου εφετών.

Σχετικά με το υπόμνημα που υποβλήθηκε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφέρει στην ανακοίνωση του, ότι τα όποια αιτήματα έχουν διαβιβαστεί στη Λάρισα στους αρμόδιους, ενώ διαλαμβάνει και εκτενή αναφορά για όσα έχουν ήδη γίνει, δηλαδή πότε υποβλήθηκαν αιτήματα και γιατί στο παρελθόν έχουν απορριφθεί.

Πάντως, αίτημα για την ταυτοποίηση της όποιας σορού δεν έχει υποβληθεί, ούτε από τον τραγικό πατέρα Πάνο Ρούτσι που κάνει απεργία πείνας, συγκλονίζοντας την κοινή γνώμη. Τα όποια αιτήματα είχαν υποβληθεί στον ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη με αίτημα να εξεταστούν οι σοροί των τραγικών θυμάτων για την ανεύρεση τυχόν χημικών ουσιών από παράνομο φορτίο στο εμπορικό τρένο, κεφάλαιο που έχει κλείσει από την ανάκριση μετά τις πολλές πραγματογνωμοσύνες από τις οποίες δεν βρέθηκε τίποτα αλλά και από τα βίντεο που δείχνουν το εμπορικό τρένο χωρίς να μεταφέρει κάτι.