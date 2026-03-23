Τέμπη: Διαδηλωτές έγραψαν με μπογιά τα ονόματα των νεκρών απέναντι από τον χώρο της δίκης (φωτογραφίες)

Ομάδα φοιτητών, που συμμετέχει στην κινητοποίηση απέναντι από το κτίριο όπου διεξάγεται η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, έγραψε με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων στο έδαφος. ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την οργή και τη θλίψη τους, ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα, ενώ παράλληλα στάθηκαν στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων.

Δίκη για τα Τέμπη: 36 κατηγορούμενοι και πάνω από 350 μάρτυρες

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα βρεθούν 36 κατηγορούμενοι, με τους 33 εξ αυτών να παραπέμπονται σε βαθμό κακουργήματος.

Πρόκειται για στελέχη οργανισμών από όλο το φάσμα λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, με τα αδικήματα να είναι το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα:

α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια απο υπόχρεο κατα συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατα συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

Μεταξύ των κατηγορουμένων, είναι πρώην πρόεδροι και διοικητικά στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της ΡΑΣ και της Hellenic Train, υπάλληλοι του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Μεταφορών.

Συνολικά οι μάρτυρες ξεπερνούν τους 350, με τουλάχιστον 230 όπως συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, Δικηγορικούς Συλλόγους και Σωματεία να παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας. Να σημειωθεί πως όλο το υλικό της δικογραφίας μεταφέρθηκε την Παρασκευή από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας στο Συνεδριακό Κέντρο.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Εφετείου Λάρισας προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, η προσέλευση στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα, είναι δυνατή κατά τις ημέρες διεξαγωγής της δίκης από τις 8 το πρωί.