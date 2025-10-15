Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για το βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Για τις 30 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης για τα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη.

Η αναβολή δόθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για λόγους παρέλευσης ωραρίου. Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε αναβληθεί τον περασμένο Ιούνιο ύστερα από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων και αναμένεται να εξετάσει κατηγορίες εναντίον στελεχών της εταιρείας Interstar, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λήψη και διαχείριση του υλικού μέσω των καμερών στο σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΣΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στέλεχος της Interstar κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και απείθεια, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός.

Οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης καθώς απέκρυψαν από τις Αρχές κρίσιμο υλικό για τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών. Ειδικότερα, είχε ζητηθεί από την Interstar βίντεο από τη φόρτωση της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας από τον εμπορευματικό σταθμό, παρέδωσαν, όμως, υλικό από τον επιβατικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Στις 23 Μαρτίου αρχίζει η κύρια δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Στις 23 Μαρτίου 2026 ορίστηκε να αρχίσει η πολυαναμενόμενη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς.

Η ημερομηνία έναρξης της δίκης ορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, ενώ η αίθουσα που θα φιλοξενήσει τη δίκη για την εθνική τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023 βρίσκεται στο συνεδριακό χώρο Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η αίθουσα θα τροποποιηθεί, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες για την ομαλή διεξαγωγή της.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρόεδρος Εφετών, στα χέρια της οποία βρισκόταν η δικογραφία για το δυστύχημα των Τεμπών, έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της επί της εισαγγελικής πρότασης για παραπομπή σε δίκη 36 κατηγορουμένων.

Μεταξύ των κατηγορούμενων για τα Τέμπη βρίσκονται στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΡΑΣ και του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για κακούργημα που επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είχε δηλώσει πως “μόλις ξεκινήσει η δίκη όλα θα έρθουν στο φως. Είναι ενώπιον του ελληνικού λαού όλοι οι πραγματογνώμονες και όλες οι εκθέσεις. Άρα, κανείς δεν έχει το περιθώριο να μπορεί να κρύψει κάτι”.

Η δικογραφία είναι ογκωδέστατη με πάνω από 60.000 σελίδες, όπου συμπεριλαμβάνονται εκατοντάδες καταθέσεις, πραγματογνωμοσύνες και εκατοντάδες άλλα έγγραφα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη δίκη δεν δικάζονται πολιτικά πρόσωπα, καθώς ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος ελέγχεται ποινικά για πλημμέλημα για την παράβαση καθήκοντος που αφορά στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος και οι διαδικασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

Επίσης, σε Δικαστικό Συμβούλιο έχει παραπεμφθεί και ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής πάλι για πλημμέλημα, ενώ μαζί του θα κριθούν και οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου από το 2016 ως και το 2023 που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη.