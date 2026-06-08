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Τέμπη: Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με την σύμβαση 717

Να προχωρήσει η δίκη ζητούν δικηγόροι θυμάτων των Τεμπών

Τέμπη: Αναβλήθηκε επ’ αόριστον η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με την σύμβαση 717
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:09

Επ’ αόριστον ανέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, τη δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που λογοδοτεί για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμα που συνέταξε, με εκλιπόντα πλέον έτερο ελεγκτή, για την εκτέλεση της σύμβασης 717 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Το δικαστήριο αποδέχθηκε πρόταση της εισαγγελέως της Έδρας η οποία ζήτησε να αναβληθεί η παρούσα δίκη, έως να κριθεί αμετάκλητα δικογραφία που εκκρεμεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που αφορούν τη σύμβαση 717.

Για το ζήτημα αυτό, κατά την προηγούμενη συνεδρίασή του, το δικαστήριο είχε ζητήσει πιστοποιητικό πορείας της υπόθεσης της σύμβασης.

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Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν μερικοί εκ των συνηγόρων Υποστήριξης της Κατηγορίας, που εκπροσωπούν θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, ενώ η πλειονότητα των δικηγόρων των θυμάτων διαφώνησε ζητώντας να προχωρήσει η δίκη του ελεγκτή.

Υπενθυμίζεται ότι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σχετίζεται με εικαζόμενη πλημμελή έρευνα που διενήργησαν οι ελεγκτές, όσον αφορά την υλοποίηση της Σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ για την αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας.

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο έλεγχος διενεργήθηκε με τρόπο που «ωφέλησε παράνομα τους υπαιτίους», αποτρέποντας την απόδοση ποινικών ευθυνών για το επί σειρά ετών ανεκτέλεστο έργο.

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