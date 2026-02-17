Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας που θα εκδικάσει την υπόθεση του δυστυχήματος

Γνωστή έγινε η σύνθεση της έδρας που θα εκδικάσει την υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, τα ονόματα έγιναν γνωστά μετά από την ηλεκτρονική κλήρωση που ολοκληρώθηκε στο Εφετείο Λάρισας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάπως έτσι η σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη είναι η εξής:

Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία

Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα

Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης

Λέτσιος Χρυσοβαλάντης

Αναπληρωματικό μέλος Τσάνα Μαρία

Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική

Αναπληρωτής Εισαγγελέας Καρατσίδης Φίλιππος

Η δίκη αρχίζει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας.