ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας που θα εκδικάσει την υπόθεση του δυστυχήματος

Η δίκη αρχίζει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου 2026

Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας που θα εκδικάσει την υπόθεση του δυστυχήματος
DEBATER NEWSROOM

Γνωστή έγινε η σύνθεση της έδρας που θα εκδικάσει την υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, τα ονόματα έγιναν γνωστά μετά από την ηλεκτρονική κλήρωση που ολοκληρώθηκε στο Εφετείο Λάρισας.

Κάπως έτσι η σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη είναι η εξής:

Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία
Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα
Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης
Λέτσιος Χρυσοβαλάντης
Αναπληρωματικό μέλος Τσάνα Μαρία
Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική
Αναπληρωτής Εισαγγελέας Καρατσίδης Φίλιππος

Η δίκη αρχίζει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας.

