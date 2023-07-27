Tιμητική τελετή έγινε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τους δύο ήρωες πιλότους, Χρήστο Μουλά και Περικλή Στεφανίδη, που “έφυγαν” κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στην Εύβοια, όταν το Canadair τους συνετρίβη στην Κάρυστο.

Στην τελετή μνήμης το παρών έδωσαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Έγινε τιμητική έπαρση της Ελληνικής Σημαίας, η οποία θα κυματίζει μεσίστια λόγω του τριήμερου πένθους που έχει κηρυχθεί. Το στρατιωτικό προσωπικό του ΥπΕΘΑ πέταξε στον αέρα τα στρατιωτικά καπέλα αποχαιρετώντας τους δύο ηρωικώς πεσόντες κυβερνήτες, που ρίχτηκαν με αυταπάρνηση στη μάχη ενάντια στην πύρινη λαίλαπα της Καρύστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση Νίκου Δένδια

«Βρέθηκα σήμερα μαζί με την πολιτική και την φυσική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην έπαρση της σημαίας σε μεσίστια θέση λόγω του τριήμερου πένθους των Ενόπλων Δυνάμεων για την απώλεια των δύο αξιωματικών της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Ο Σμηναγός Χρήστος Μουλάς και ο Ανθυποσμηναγός Περικλής Στεφανίδης έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στην Εύβοια. Θα ήθελα να εκφράσω για μία ακόμη φορά τα συλλυπητήρια εκ μέρους της Κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους.

Η Ελλάδα πενθεί. Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, στους δύο αξιωματικούς απονέμεται ο βαθμός του Αντιπτεράρχου. Ακολούθως παραβρεθήκαμε σε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ της ανάπαυσης των ψυχών τους στο ναό της Παναγίας του Στρατοπέδου Παπάγου. Η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή μαζί με τη μνήμη όσων ιπταμένων έχουν χάσει τη ζωή τους επιδεικνύοντας αυταπάρνηση εν ώρα υπηρεσίας στη διαρκή μάχη για την προστασία της εθνικής αξιοπρέπειας, της ζωής, της περιουσίας των Ελλήνων και του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.

Θα ήθελα να επαναλάβω το αυτονόητο: Ουδέν πτητικό μέσο επιχειρεί χωρίς προηγούμενο τεχνικό έλεγχο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τους τεχνικούς της Πολεμικής μας Αεροπορίας, γιατί χάρη στον συνεχή μόχθο και την προσπάθειά τους έχουν τη δυνατότητα να επιχειρούν τα πυροσβεστικά εναέρια μέσα και πάλι.

Ειλικρινή, βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες των πιλότων μας και στην μεγάλη οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Πύρινος εφιάλτης στη Μαγνησία: 112 σε οκτώ περιοχές τα ξημερώματα – Η εικόνα στις φωτιές σε Λαμία, Ρόδο, Κέρκυρα και Κάρυστο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συναγερμός για φωτιά στην Κηφισιά κοντά σε σπίτια – Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο