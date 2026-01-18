Ταΰγετος: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – Στο νοσοκομείο Σπάρτης οι 4 τραυματίες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης των 8 ορειβατών που παγιδεύτηκαν σήμερα (18/01) σε χιονισμένη χαράδρα στον Ταΰγετο, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις κατάφεραν να εντοπίσουν τους ορειβάτες και να τους μεταφέρουν στο καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης. Στους τραυματίες παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν με φορείο στο καταφύγιο για ασφαλή περίθαλψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, οι τέσσερις τραυματίες – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – μεταφέρθηκαν με οχήματα της Πολιτικής Προστασίας στο νοσοκομείο της Σπάρτης και όλοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Η επιχείρηση διεξήχθη κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και εκτεταμένο πάγο, όπως φαίνεται και στα βίντεο και τις φωτογραφίες της ertnews.

Γιαννάκος: «Σε επιφυλακή το Νοσοκομείο Σπάρτης»

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει: «Σε επιφυλακή βρίσκεται το Νοσοκομείο Σπάρτης. Μπράβο στους συναδέλφους που θα παραμείνουν σε διπλές βάρδιες και σε όσους έρχονται από ρεπό και άδειες για να συνεισφέρουν.

Περαστικά. Μπράβο στους συναδέλφους του Νοσοκομείου Σπάρτης, στην Πολιτική Προστασία και στο ΕΚΑΒ για τη δύσκολη και επιτυχημένη επιχείρηση απεγκλωβισμού».

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των ορειβατών

Όλα ξεκίνησαν όταν η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε γύρω στις 13:00 μετά το μεσημέρι για την ομάδα των οκτώ ορειβατών που είχαν εγκλωβιστεί σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία. Ο επικεφαλής της ομάδας ενημέρωσε ότι τέσσερα μέλη είχαν τραυματιστεί, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ, το οποίο όμως δεν μπόρεσε να προσεγγίσει λόγω ισχυρών ανέμων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά περίπου 90 άτομα, με τη συνεργασία της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης. Συμμετείχαν δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος υπήρχε υποστήριξη με το ελικόπτερο Super Puma και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drones). Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούσαν 15 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Λακωνίας, καθώς και εθελοντικές ομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι εγκλωβισμένοι ήταν τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής. Οι ορειβάτες ήταν δεμένοι μεταξύ τους σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ωστόσο ένας γλίστρησε και συμπαρέσυρε τους υπόλοιπους, προκαλώντας τραυματισμούς και ακινητοποίηση σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Οι διασώστες μετέφεραν τους ορειβάτες με εξαιρετική προσοχή, χρησιμοποιώντας φορεία και ειδικό εξοπλισμό για τα δύο άτομα που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, ενώ οι υπόλοιποι κατέβηκαν με αργούς και ασφαλείς ρυθμούς.