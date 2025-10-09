Τατόι: Τα δύο πιθανά σενάρια για την πτώση του αεροσκάφους – Βρισκόταν έξι χρόνια στον αέρα

Στα πιθανά σενάρια για την πτώση του αεροσκάφους στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι το πρωί της Τετάρτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εκπαιδευτών της Σχολής Ικάρων, εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Τατόι όταν το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος απογειώθηκε από τον διάδρομο απογείωσης λίγο πριν από τις 11 το πρωί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αεροσκάφος πετούσε πάνω από την πίστα του Τατοΐου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία άρχισε να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε χωράφι στο Τατόι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αεροσκάφος συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση συντήρησης για τους εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, σύμφωνα με την οποία τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη πραγματοποιούν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, αν και σοβαρά τραυματισμένοι, είχαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας, με τον ένα εξ αυτών να φέρει πιο σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο είναι τα πιθανά σενάρια από την έρευνα της Πολεμικής Αεροπορίας:

Το πρώτο είναι να έκανε «κράτηση» ο κινητήρας, δηλαδή να υπήρξε ξαφνική βλάβη που προκάλεσε την άμεση απώλεια ύψους.

Το δεύτερο είναι οι δύο πιλότοι να έκαναν άσκηση απώλειας κινητήρα και κατά την διάρκεια της προσπάθειας να τεθεί ξανά σε λειτουργία, αυτό να μην κατέστη εφικτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος σημειώνεται πως σύμφωνα με την ΕΡΤ το εκπαιδευτικό αεροσκάφος που συνετρίβη, ήταν στον αέρα 6 χρόνια.