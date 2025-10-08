Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι – Στο νοσοκομείο οι δύο πιλότοι

Αποκολλήθηκε τμήμα του κατά την απογείωση

Πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι – Στο νοσοκομείο οι δύο πιλότοι
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 12:41

Εκπαιδευτικό διθέσιο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας έπεσε στο Τατόι το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πτώση ανασύρθηκαν δύο σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα της πολεμικής αεροπορίας στο 251.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, η συντριβή σημειώθηκε όταν το αεροσκάφος βγήκε από τον αεροδιάδρομο, την ώρα της απογείωσης, καθώς αποκολλήθηκε μάλλον το πτερύγιο.

Για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγεται ήδη έρευνα από την Πολεμική Αεροπορία.

