Το αντίο του ΣΥΡΙΖΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ένα παιδί από τη Νίκαια που ταξίδεψε με τη φωνή του όλο τον κόσμο»

Με ανακοίνωσή του αποχαιρέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε έπειτα από ανακοπή.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για έναν «γνήσιο λαϊκό τραγουδιστή» και ένα παιδί από τη Νίκαια που κατάφερε με τη φωνή του να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Παράλληλα, τονίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε ορισμένα από τα βαθύτερα συναισθήματα της γενιάς του και άφησε πίσω του ένα σπουδαίο έργο.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αποχαιρετά με θλίψη έναν γνήσιο λαϊκό τραγουδιστή, ένα παιδί από τη Νίκαια που ταξίδεψε με τη φωνή του όλο τον κόσμο. Έναν τεράστιο τραγουδιστή που ερμήνευσε τα πιο βαθιά συναισθήματα της γενιάς του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε πρόωρα, αλλά άφησε πίσω του ένα σπουδαίο έργο που ξεπερνά τα όρια του επίκαιρου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».