ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη (Φωτογραφίες)

Την ώρα που συζητιόταν η τροπολογία

Σύνταγμα: Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη (Φωτογραφίες)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα πραγματοποιεί πλήθος κόσμος για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Συγκεκριμένα, οργανώσεις και κοινοβουλευτικά κόμματα πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα, ενώ πολίτες άναψαν κεριά δίπλα από τα ονόματα των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
