Σύνταγμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα Τέμπη

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται το απόγευμα του Σαββάτου 6/9 στο Σύνταγμα για την τραγωδία στα Τέμπη.

Μάλιστα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από την συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ παραμένει κλειστός από τις 4 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.