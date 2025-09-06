Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Σύνταγμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα Τέμπη

Πλήθος κόσμου δίνει το παρών

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται το απόγευμα του Σαββάτου 6/9 στο Σύνταγμα για την τραγωδία στα Τέμπη.

Μάλιστα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από την συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ παραμένει κλειστός από τις 4 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

