Συνελήφθη ανήλικος για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας – Κατασχέθηκαν πάνω από 1.000 αρχεία εικόνας και βίντεο

Χειροπέδες σε ανήλικο άτομο από την Βόρεια Ελλάδα για κατοχή και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας πέρασαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ μετά από καταγγελία χρήστη διαδικτυακής πλατφόρμας.

Στοιχεία για την δράση του νεαρού τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα, εντοπίστηκαν τα στοιχεία και ο τόπος διαμονής νεαρού δράστη.

Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση, πρωινές ώρες της Πέμπτης (7/8), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος στην οικία του κατηγορούμενου, στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την ψηφιακή ανάλυση στα κατασχεθέντα κινητά τηλέφωνα, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου στην υπόθεση, ενώ εντοπίστηκαν συνολικά 1.000 αρχεία (εικόνας και βίντεο) με περιεχόμενο πορνογραφίας ανηλίκων.

Ακολούθησε η σύλληψη του ανήλικου ο οποίος θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.