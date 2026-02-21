Συνελήφθη 46χρονος για τους πυροβολισμούς κατά ανηλίκων στο Αίγιο

Ένας 46χρονος συνελήφθη σήμερα (21/2) στο Αίγιο, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον τεσσάρων ανηλίκων, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, στην οδό Φιλοποίμενος.

Σε βάρος του 46χρονου αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις νεαροί, ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι τραυματίστηκαν στα πόδια και την πλάτη έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν την στιγμή που περπατούσαν.

Οι τρεις 16χρονοι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο του Αιγίου, ενώ ο 15χρονος νοσηλεύεται, επίσης εκτός κινδύνου, στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Όπως ανέφερε πατέρας 15χρονου τραυματία στο MEGA, τα παιδιά δεν είχαν προηγούμενη αντιπαράθεση με κανέναν και ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε χωρίς καμία προειδοποίηση.

«Δεν έχουν καταλάβει ούτε έχουν δει. Τα παιδιά είχαν βγει μία βόλτα νωρίς και όπως περπατάγανε κάποιος τους πυροβόλησε πισώπλατα. Χωρίς να διαπληκτιστούν με κάποιον, να πουν ότι έχει γίνει κάτι, προηγήθηκε κάτι. Δεν πίστευαν καν ότι κάποιος τους έχει πυροβολήσει, δηλαδή ο δικός μου έφυγε με τα πόδια και ήρθε στο σπίτι, πίστευε ότι κάποιος τους έχει ρίξει δυναμιτάκι και ακούστηκε το μπαμ. Το παιδί με το που ήρθε στο σπίτι, εκεί κατάλαβε, είδε τα αίματα. Εκεί κατάλαβε ότι κάτι γίνεται, δεν ήταν το μπαμ από τα δυναμιτάκια.

Τα παιδιά τα πυροβόλησαν και οι δύο φύγανε κατευθείαν για νοσοκομείο. Ο δικός μου ήρθε στο σπίτι. Και στο σπίτι που ήρθε κατευθείαν πήγαμε στο νοσοκομείο. Είναι από το μπούτι και κάτω χτυπημένος και το πρόβλημα είναι στον αστράγαλο από την πίσω μεριά. Τα σκάγια δηλαδή έχουνε φτάσει κόκκαλο, για αυτό πρέπει να χειρουργηθεί. Το παιδί έχει πάνω του 12 σκάγια στα πόδια. Όποιος τα πυροβόλησε το έκανε πισώπλατα», αναφέρει ο πατέρας του 15χρονου.