Europol: «Καμπανάκι» ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν αυξάνει την απειλή τρομοκρατίας, εξτρεμισμού και κυβερνοεπιθέσεων

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα έχει «άμεσες επιπτώσεις» στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυξημένη απειλή τρομοκρατίας, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και βίαιου εξτρεμισμού και κυβερνοεπιθέσεων, δήλωσε η ευρωπαϊκή αστυνομική αρχή Europol στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE.

Ο εκπρόσωπος της Europol, Jan Op Gen Oorth, δήλωσε ότι αναμένει να δει περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις κατά των ευρωπαϊκών υποδομών και αύξηση της διαδικτυακής απάτης με χρήση ολοένα και πιο εξελιγμένης τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποίηση του πλήθους πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο σχετικά με τη σύγκρουση, ανέφερε το EFE.

Ομάδες που συνδέονται με το Ιράν θα μπορούσαν να επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν «αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες» εντός της ΕΕ, πρόσθεσε, αναφερόμενος σε ομάδες που συνδέονται με τον λεγόμενο Άξονα της Αντίστασης, το δίκτυο αντι-αμερικανικών και ισραηλινών πολιτοφυλακών σε χώρες όπως το Ιράκ, ο Λίβανος και η Υεμένη. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις, εκστρατείες εκφοβισμού, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και κυβερνοέγκλημα.

«Το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής και βίαιου εξτρεμισμού στην επικράτεια της ΕΕ θεωρείται υψηλό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων. Η τρομοκρατική απειλή θα μπορούσε να αυξηθεί από άτομα που ενεργούν μόνα τους ή από μικρούς πυρήνες που ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία, είπε. «Η ταχεία εξάπλωση πολωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο μπορεί να επιταχύνει τις βραχυπρόθεσμες διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης μεταξύ των κοινοτήτων της διασποράς εντός της ΕΕ και άλλων ατόμων», είπε.