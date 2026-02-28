Συναγερμός στο Πέραμα: Επεισόδια σε αγώνα Κ18 ποδοσφαίρου σάλας – Άτομα πέταξαν αντικείμενα και κροτίδες σε αστυνομικούς

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές στο Πέραμα όταν σημειώθηκαν επεισόδια κατά τη διάρκεια αγώνα Κ18 ποδοσφαίρου σάλας το βράδυ του Σαββάτου 28/2.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER δίπλα στο γήπεδο του Νέου Ικονίου όταν κατά τη διάρκεια αγώνα του Παναθηναϊκού με την τοπική ομάδα, περίπου 50 άτομα σε ταράτσα πέταξαν αντικείμενα και κροτίδες στους αστυνομικούς που ήταν στο σημείο και εκτελούσαν υπηρεσία μέτρων τάξης για τον αγώνα στο γήπεδο.

Στο σημείο, σπεύδουν αστυνομικές δυνάμεις διότι λαμβάνει διαστάσεις η επίθεση.