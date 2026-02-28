Συναγερμός στην Κλαυθμώνος – Βρέθηκε τσάντα με μολότοφ (Εικόνες & Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στη πλατεία Κλαυθμώνος, καθώς εντοπίστηκε τσάντα με μολότοφ.

Ειδικότερα, η τσάντα βρέθηκε στην οδό Ερμού 18. Μέσα είχε υπό κατασκευή μολότοφ, συγκεκριμένα 7-8 μπουκάλια βενζίνης και μία ναυτική φωτοβολίδα. Σημειώνεται ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το σιδηδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Για το συλλαλητήριο έχουν σημειωθεί 96 προσαγωγές και τρεις συλλήψεις. Η τρίτη σύλληψη είναι για την κατοχή της ναυτικής φωτοβολίδας.

Επίσης συνελήφθη ένας άνδρας με αεροβόλο στην Ιπποκράτους.