Συναγερμός στη Νέα Σμύρνη – Εξαφανίστηκε 15χρονο κορίτσι

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά από την εξαφάνιση 15χρονου κοριτσιού από χώρο φιλοξενίας στη Νέα Σμύρνη.

Συγκεκριμένα, η 15χρονη εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 7/9 από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή, όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού.

Αναλυτικά:

Στις 07/09/2025, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, η Ελευθερία Σ., 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 08/09/2025, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο .

Η Ελευθερία Σ. έχει καστανοκόκκινα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι και πολύχρωμο κοντό μπλουζάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» e mail: [email protected]