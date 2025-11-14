Συναγερμός για την εξαφάνιση 31χρονου από τη Ναύπακτο

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ναύπακτο, για την εξαφάνιση ενός 31χρονου Βασίλη Καραγεωργόπουλου.

Ο Βασίλης Καραγεωργόπουλος εξαφανίστηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (13/11) από τη Ναύπακτο. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση του 31χρονου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Βασίλης Καραγεωργόπουλος έχει ύψος 1,78μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.