Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κερατέα

Σήμανε συναγερμός το βράδυ της Τρίτης (19/08) στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο σπεύδουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 63 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2025

Πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οροθετήθηκε και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, αλλά παραμένουν όλες οι δυνάμεις για την θέσουν υπό έλεγχο.