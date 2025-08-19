Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κερατέα

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Κερατέα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:43

Σήμανε συναγερμός το βράδυ της Τρίτης (19/08) στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο σπεύδουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

Πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οροθετήθηκε και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, αλλά παραμένουν όλες οι δυνάμεις για την θέσουν υπό έλεγχο.

