Συναγερμός για φωτιά στην Σητεία – Επιχειρούν πυροσβέστες και δασοκομάντο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (8/3) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση.

Σύμφωνα με το patris.gr, κάτοικοι στη Σητεία είδαν τη φωτιά και ειδοποίησαν την πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με πάνω από 15 πυροσβέστες και δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), γνωστή και ως δασοκομάντο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως οι φλόγες δεν απειλούν κάποιον οικισμό ωστόσο κάνουν στάχτη χορτολιβαδική έκταση.