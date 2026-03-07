Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό που μετέφερε ψυκτικό υγρό
Καλά στην υγεία του ο οδηγός
Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό όχημα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Σερρών, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου. Για την κατάσβεσή του επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία ειδοποιήθηκε στις 12:50, το μεγάλο όχημα μετέφερε ψυκτικό υγρό και παραμένει άγνωστη η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς.
Ο οδηγός φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις