Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό που μετέφερε ψυκτικό υγρό

Καλά στην υγεία του ο οδηγός

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε φορτηγό που μετέφερε ψυκτικό υγρό
Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό όχημα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού στον δρόμο Θεσσαλονίκης – Σερρών, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου. Για την κατάσβεσή του επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η οποία ειδοποιήθηκε στις 12:50, το μεγάλο όχημα μετέφερε ψυκτικό υγρό και παραμένει άγνωστη η αιτία εκδήλωσης της φωτιάς.

Ο οδηγός φαίνεται ότι είναι καλά στην υγεία του.

