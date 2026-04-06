Συμμετοχή του ΕΟΤ σε ημερίδα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον αναγεννητικό τουρισμό στο Λονδίνο

Οι σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές του τουρισμού στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, με έμφαση στον αναγεννητικό τουρισμό και την έξυπνη, ευέλικτη και βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών, βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας.

Η ημερίδα με τίτλο «Smart and Regenerative Tourism & Hospitality Competitiveness in the AI Era» αποτέλεσε πρωτοβουλία του καθηγητή Δημήτρη Μπούχαλη και συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ (Bournemouth University), το International Centre for Tourism and Hospitality Research (ICTHR), το Central London Alliance και τα Blue Orchid Hotels, με τη συμμετοχή περίπου 100 επαγγελματιών του τουρισμού.

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, συμμετείχε σε πάνελ με τίτλο «Regenerative & Competitive Tourism Destinations and Hospitality», όπου εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο οι τουριστικοί προορισμοί και οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να υπερβούν τη συμβατική προσέγγιση της βιωσιμότητας και να υιοθετήσουν ένα αναγεννητικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και τεχνολογικά εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Η κ. Σκαρβέλη ανέξειξε τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τον βιώσιμο τουρισμό και τον ρόλο του ΕΟΤ σε αυτόν τον τομέα, παρουσιάζοντας την πλατφόρμα https://sustainablegreece.co.uk/ ως εργαλείο προβολής ελληνικών προορισμών και πρακτικών βιώσιμου και αναγεννητικού τουρισμού, αναφερόμενη παράλληλα στην Τήλο και στην πρωτοβουλία των GR-eco islands, καθώς και στο εργαστήριο ανακύκλωσης πλαστικού της ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά Σύρου, σε συνεργασία με το Cyclades Preservation Fund. Ειδική μνεία έκανε, ακόμα, στην Ήπειρο ως έναν λιγότερο γνωστό αλλά ιδιαίτερα αυθεντικό και ποιοτικό προορισμό, ο οποίος διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης μέσα από ήπιες και βιώσιμες μορφές τουρισμού, αξιοποιώντας το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά του.

Στο πάνελ συμμετείχαν, επίσης, η υπεύθυνη για τον Aναγεννητικό Τουρισμό του Visit England, Leanne Smith, η διευθύνουσα σύμβουλος της African Travel and Tourism Association (ATTA), Virginia Messina, ο καθηγητής από το ICTHR του Πανεπιστημίου του Μπόρνμουθ, δρ. Siamand Hesami, και ο καθηγητής από το ίδιο Πανεπιστήμιο, Adam Blake, ενώ τον συντονισμό έκανε η καθηγήτρια του ICTHR του Πανεπιστημίου του Μπόρνμουθ, Adele Ladkin.