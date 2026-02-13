Συγκέντρωση των εργατικών κέντρων της Αθήνας στο Σύνταγμα – “Οι δικές μας ανάγκες πάνω από τα κέρδη των λίγων”

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή πραγματοποίησαν εκατοντάδες διαδηλωτές ζητώντας την επαναφορά των δώρων, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

Με κεντρικό σύνθημα «Οι δικές μας ανάγκες πάνω από τα κέρδη των λίγων», η κινητοποίηση συνοδεύτηκε από στάσεις εργασίας, τις οποίες προκήρυξαν τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας (ΕΚΑ), Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής και Σαλαμίνας. Οι στάσεις εργασίας ξεκίνησαν στις 12:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσουν έως τις 16:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

