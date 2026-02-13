Συγκέντρωση των εργατικών κέντρων της Αθήνας στο Σύνταγμα – “Οι δικές μας ανάγκες πάνω από τα κέρδη των λίγων”
Κουτσούμπας: "Οι εργαζόμενοι έχουν απορρίψει το νομοσχέδιο της νέας τρόικας"
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή πραγματοποίησαν εκατοντάδες διαδηλωτές ζητώντας την επαναφορά των δώρων, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.
Με κεντρικό σύνθημα «Οι δικές μας ανάγκες πάνω από τα κέρδη των λίγων», η κινητοποίηση συνοδεύτηκε από στάσεις εργασίας, τις οποίες προκήρυξαν τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας (ΕΚΑ), Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής και Σαλαμίνας. Οι στάσεις εργασίας ξεκίνησαν στις 12:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσουν έως τις 16:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.
Στη διαδήλωση συμμετέχουν επίσης ομοσπονδίες και σωματεία από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως η ΑΔΕΔΥ, η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, καταγγέλλοντας το νομοσχέδιο ως «ταφόπλακα» των συλλογικών συμβάσεων.
Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης ισχυρές δυνάμεις αστυνομεύουν το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι έχουν απορρίψει το νομοσχέδιο της νέας τρόικας Κεραμέως-Παναγόπουλου-Εργοδοσίας για τις ΣΣΕ
«Οι εργαζόμενοι της χώρας μας έχουν ήδη απορρίψει το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που έφερε στη Βουλή η νέα τρόικα Κεραμέως, Παναγόπουλου και Σια μαζί με τη μεγάλη εργοδοσία», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στο Σύνταγμα.
