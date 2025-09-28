Στρατιωτική θητεία: Οι νέοι κανόνες για αναβολές, Ι5 και εξαγορά

Νέα δεδομένα φέρνει το σχέδιο του Υπουργείου Άμυνας για την στρατιωτική θητεία επιφέροντας σε κάθε πτυχή της υπηρεσίας του Στρατού.

Το σχέδιο του υπουργείου περιλαμβάνει ριζικές μεταβολές στην κατάταξη και την εκπαίδευση, μέχρι και τις αναβολές, τις απαλλαγές και την εξαγορά της θητείας. Από την αρχές του 2026 όλοι άνδρες και εθελόντριες γυναίκες θα κατατάσσονται στο Στρατό Ξηράς με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την ομοιομορφία στην εκπαίδευση. Η βασική στρατιωτική εκπαίδευση επεκτείνεται από τις 3 στις 10 εβδομάδες, με στόχο την ουσιαστική προετοιμασία των στρατευσίμων.

Παράλληλα, εξετάζεται η επαναφορά της εννιάμηνης θητείας, γεγονός που θα επηρεάσει άμεσα τον προγραμματισμό χιλιάδων νέων.

Στρατιωτική θητεία: Πιο αυστηρά τα όρια στις αναβολές

Οι αναβολές για εκπαιδευτικούς λόγους παραμένουν, αλλά με αυστηρότερα όρια:

Για φοίτηση σε ΕΠΑΛ, η αναβολή περιορίζεται έως τα 21 έτη (αντί για 24).

Για ΑΕΙ, το ανώτατο όριο πέφτει από τα 26 στα 25 έτη.

Το Υπουργείο επεξεργάζεται σχέδιο επιβράβευσης για όσους κατατάσσονται αμέσως μετά το λύκειο, χωρίς να ζητήσουν αναβολή.

Τέλος οι “εύκολες” απαλλαγές

Περί τα 11.389 άτομα έλαβαν απαλλαγή τύπου Ι5 το περασμένο έτος. Ωστόσο, το νέο πλαίσιο βάζει “χαλινάρι” στην ευκολία με την οποία δίνονται οι απαλλαγές στράτευσης.

Πλέον, για να χορηγηθεί Ι5 θα απαιτείται:

Γνωμάτευση από γιατρό του ΕΣΥ

Διακλαδική ψυχιατρική επιτροπή

Εγκριση από το ΚΕΠΑ

Η διαδικασία γίνεται πιο αυστηρή, με στόχο τον περιορισμό των καταχρήσεων.

Η εξαγορά της στρατιωτικής υποχρέωσης θα είναι πλέον δυνατή μόνο μετά την ηλικία των 40 ετών, περιορίζοντας τις πρόωρες εξαγορές και ενισχύοντας τη φυσική παρουσία στο στράτευμα.