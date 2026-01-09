Στο «τραπέζι» συλλαλητήριο αγροτών την Τρίτη 13/1 στην Αθήνα – Θα αποφασιστεί στην Πανελλαδική σύσκεψη ο τρόπος

Στο «τραπέζι» φαίνεται πως έχει πέσει να γίνει συλλαλητήριο αγροτών την Τρίτη 13/1 στην Αθήνα, την ημέρα δηλαδή της συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, η σκέψη αυτή προτάθηκε στη Γενική συνέλευση στην Νίκαια. Την απόφαση πάντως για το πως θα γίνει το συλλαλητήριο, δηλαδή με τρακτέρ με λεωφορεία ή αυτοκίνητα, θα το αποφασίσει αύριο η Πανελλαδική σύσκεψη.

Ανοιχτά τα διόδια Νέων Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα

Οι αγρότες άνοιξαν τον δρόμο στα διόδια Νέων Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, παρά το αρχικό τους σχέδιο για 48ωρο αποκλεισμό, ο οποίος είχε ξεκινήσει χθες στις 12 το μεσημέρι.

Οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο μπλόκο άνοιξαν και τα δύο ρεύματα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 18.30 και ύστερα από απόφαση της γενικής τους συνέλευσης.Τονίζεται ότι αντιπροσωπεία τους θα συμμετάσχει στην αυριανή συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στη Νίκαια, ενόψει του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13/1.

Άνοιξαν οι αγρότες την παλιά εθνική οδό στη Θήβα – Κλειστό παραμένει το Κάστρο Βοιωτίας

Μια προσωρινή ανάσα στην κυκλοφορία, κυρίως των βαρέων οχημάτων από βορρά προς νότο, δόθηκε πριν από λίγο στη Βοιωτία, μετά την απόφαση των αγροτών να άρουν τον αποκλεισμό στο παλαιό εθνικό δίκτυο.

Ειδικότερα, οι αγρότες που είχαν κλείσει τον δρόμο στο 5ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής οδού Θήβας-Λιβαδειάς, στο Κανάβαρι Βοιωτία, αποφάσισαν να σταματήσουν τον αποκλεισμό, αποσύροντας τα τρακτέρ από το σημείο και επιστρέφοντας στο μπλόκο που έχουν στήσει στην εθνική οδό στον κόμβο της Θήβας.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, η απόφαση αυτή αποτελεί «κίνηση καλής θέλησης» και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόθεσής τους να συμμετάσχουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας διατηρούν κλειστό τόσο τον κεντρικό οδικό άξονα όσο και τους παραδρόμους. Ωστόσο, αργά το βράδυ αναμένεται να πραγματοποιήσουν σύσκεψη, κατά την οποία θα τεθούν επί τάπητος όλα τα δεδομένα. Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πληροφορίες, έως αύριο το μεσημέρι να αποφασιστεί η άρση των αποκλεισμών τουλάχιστον στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Να θυμίσουμε πως αρχικά είχαν αποφασίσει αποκλεισμό 96 ωρών. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ώρες.