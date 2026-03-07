Στο Ελ. Βενιζέλος το πρώτο αεροσκάφος με Έλληνες από το Ντουμπάϊ

Λίγο πριν τις 10 το βράδυ έφτασε στην Ελλάδα η πρώτη πτήση με εκατοντάδες Έλληνες που είχαν αποκλειστεί στο Ντουμπάϊ μετά την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, το πρωί έζησαν στιγμές πανικού στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, σε επιχείρηση αναχαίτισης μη επανδρωμένου αεροσκάφους. Μάλιστα, χρειάστηκε να περιμένουν 7 ώρες σε ειδικό χώρο του αεροδρομίου, προκειμένου να καταφέρουν να μπουν σε κάποια πτήση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά πέταξαν γύρω στις 17.30 και έφτασαν λίγο πριν τις 22.00 στην Αθήνα. Σε άλλη πτήση τσάρτερ που αναμένεται στις 23.30 βρίσκονται περισσότεροι από 400 Έλληνες.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται ακόμα μία πτήση με C-130, με 90 Έλληνες που θα φτάσει αργά το βράδυ.