Μέγαρα: Τροχαίο με νταλίκα – Τυλίχθηκε στις φλόγες το όχημα (Βίντεο)

Πανικός επικράτησε στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου στη Κακιά Σκάλα στα Μέγαρα, στο ρεύμα προς Αθήνα, διότι μία νταλίκα ανετράπη και μετά τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με το KorinthosTV, έχουν ακινητοποιηθεί εκατοντάδες αυτοκίνητα και στα δύο ρεύματα.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ειδικότερα η κυκλοφορία θα διεξάγεται ως εξής: