Στις 4 Μαρτίου η ανακοίνωση της απόφασης για την Χρυσή Αυγή – Ο λόγος της σημερινής αναβολής

Στις Μαρτίου ορίστηκε η ημερομηνία απόφασης του δικαστηρίου για την δίκη της Χρυσής Αυγής και τους 42 κατηγορούμενους της.

Παρά το γεγονός ότι είχε γίνει γνωστή εκ των προτέρων η αναβολή της απαγγελίας της ετυμηγορίας των δικαστών είχαν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις έξω από το Εφετείο της Αθήνας ανανεώνοντας τ το ραντεβού το πρωί της 4ης Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου στην πολυήμερη αγόρευση της έχει εισηγηθεί την ενοχή για όλους τους κατηγορουμένους όπως και πρωτοδίκως.

Όπως είπε η πρόεδρος ο λόγος της σημερινής (27/2) αναβολής είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε η διάσκεψη των δικαστών ώστε να είναι σε θέση να ανακοινώσουν την απόφαση τους επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων.

Η πρόταση της εισαγγελίας

Η εισαγγελέας Κυριακή Στεφανάτου ζήτησε όλοι οι κατηγορούμενοι να κηρυχθούν ένοχοι για όσα τους καταλογίζει η δισκογραφία της υπόθεσης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν σε ένταξη, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται κατηγορίες για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013 και την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος Αιγύπτιου αλιεργάτη, κατά την διάρκεια άγριας επίθεσης «τάγματος εφόδου» της Χρυσής Αυγής στο σπίτι που έμενε με άλλους συμπατριώτες του, το 2012.

Η εισαγγελέας στο τελικό κεφάλαιο πριν το “δια ταύτα” της αγόρευσης της, εξέτασε αναλυτικά τον ρόλο και την ιστορία κάθε πρώην βουλευτή τής Χρυσής Αυγής. Μέσω δικών τους δηλώσεων και της παρουσίας τους σε δράσεις της οργάνωσης η κυρία Στεφανάτου επιχείρησε να εξουδετερώσει όλους τους ισχυρισμούς που έχουν προβάλλει οι κατηγορούμενοι, τονίζοντας ότι πολλοί από αυτούς δεν πτοήθηκαν όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας και βρέθηκαν ξανά υποψήφιοι με το κόμμα στις επόμενες εκλογές.