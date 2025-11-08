Στην Ύδρα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Τιμήθηκε με το Μετάλλιο του Δήμου

Στην Ύδρα βρέθηκε σήμερα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία τιμήθηκε στο ιστορικό δημαρχείο του νησιού από τον δήμαρχο Γιώργο Κουκουδάκη και μέλη της δημοτικής αρχής.

Στη σεμνή τελετή της επιδόθηκε το Μετάλλιο του Δήμου, σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για τους δύο Αμερικανούς Φιλέλληνες, William Washington και George Jarvis, που στήριξαν την επαναστατική δράση των Υδραίων κατά τη διάρκεια του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τονίστηκαν οι στενοί ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ύδρας, ενώ η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη μοναδικότητα του νησιού και δήλωσε ότι σκοπεύει να το επισκεφθεί ξανά σύντομα.

Στην επίσκεψη την συνόδευαν ο ομογενής επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος, ο γιος της Ρόναν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και συνεργάτες της, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες από τη σεμνή τελετή.