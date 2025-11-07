Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πραγματοποιήσαμε παραγωγική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Τι ανέφερε σε ανάρτησή της
Το δικό της μήνυμα για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση της ανέφερε: «Είχα την τιμή να καλωσορίσω στην Ελλάδα τον Υπουργό Ενέργειας Chris Wright, τον Υπουργό Εσωτερικών Doug Burgum και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Michael Rigas για το φετινό Συνέδριο P-TEC. Πραγματοποιήσαμε παραγωγική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συζητώντας ευκαιρίες διεύρυνσης της ενεργειακής συνεργασίας και κοινής οικονομικής ευημερίας.
Υπό τον Πρόεδρο Donald J. Η ηγεσία του Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν ισχυρές και στρατηγικές συνεργασίες».
