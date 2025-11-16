Στην Ιταλία για μεταμόσχευση στο ήπαρ ο 17χρονος Μάριος – Το μήνυμα του Γεωργιάδη

Ο 17χρονος Μάριος από το Αγρίνιο μεταφέρεται στην Ιταλία προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση στο ήπαρ.

«Το ταξίδι του Μάριου για την ζωή θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες. Στην Ιταλία ,στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή» ανέφερε σε ανάρτησή της η μητέρα του μικρού Μάριου, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του τόνισε «το αεροσκάφος με τον μικρό Μάριο αναχώρησε για Ιταλία στις 18:45. Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε δεκτός και τρεξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση. Μακάρι να πάνε όλα καλά!».