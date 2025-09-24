ΣΤΑΣΥ: Προχωράει στην αντικατάσταση της εικόνας της Μελίνας Μερκούρη που βανδάλισαν άγνωστοι

Στην αντικατάσταση της εικόνας της Μελίνας Μερκούρη που βανδάλισαν άγνωστοι στον σταθμό του Μετρό «Ακρόπολη» προχωράει η ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση «αναφορικά με τις ζημιές που υπέστη φωτογραφία μεγάλης κλίμακας, που απεικονίζει τη Μελίνα Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Μετρό «Ακρόπολη», η ΣΤΑ.ΣΥ σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης προχωρά σε μια πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς, με τις εργασίες να ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή 28/09.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου».