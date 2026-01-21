ΣΤΑΣΥ: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Γραμμή 1 του Μετρό – Μια στάση εκτός λειτουργίας στην Γραμμή 7 του Τραμ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Γραμμή 1 του Μετρό όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης 21/1 η ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό δόθηκε στην κυκλοφορία ολόκληρη η Γραμμή 1 του Μετρό Κηφισιά-Πειραιάς που είχε διακοπεί λόγω εισροή υδάτων στις γραμμές.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις περιοχές του Πειραιά και της Γλυφάδας και εκτός λειτουργίας παραμένει μόνο η στάση Ασκληπιείο Βούλας.