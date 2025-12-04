Στα Μάλγαρα έφτασαν… νεκροφόρες για να στηρίξουν τον αγώνα των αγροτών – Συμπαράσταση από γραφεία τελετών (βίντεο)

Πάνω από 20 νεκροφόρες έκαναν την εμφάνιση τους το πρωί της Πέμπτης (4/12) στα Μάλγαρα σε μία συμβολική κίνηση στήριξης προς τον αγροτικό κόσμο που συνεχίζει να στήνει μπλόκα σε όλη την Ελλάδα.

Οι ίδιοι, οι ιδιοκτήτες των γραφείων τελετών βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν τα δικά τους παράπονα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ποτέ το Ελληνικό κράτος δεν έχει ενσκύψει στα προβλήματα του κλάδου μας», δήλωσε στον Status FM 107.7 ο πρόεδρος του σωματείου λειτουργών γραφείων τελετών Μακεδονίας Νέστορας Νικολόπουλος.

Μάλιστα ο ίδιος προανήγγειλε και άλλες διαμαρτυρίες του κλάδου που θα γίνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι νεκροφόρες ξεκίνησαν από τα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου και έφτασαν περίπου στις 11.30 στα Μάλγαρα. Τα οχήματα οίκων τελετών της Θεσσαλονίκης έχουν παραταχθεί πλάι στα τρακτέρ, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι ο πρωτογενής τομέας πεθαίνει.

Σημειώνεται πως μέρα με τη μέρα τα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα και αλλού ενισχύονται καθώς επαγγελματίες από άλλου κλάδους συντάσσονται με τον αγροτικό κόσμο.

Η στήριξη προς τις κινητοποιήσεις διευρύνεται, αφού χθες στο σημείο βρέθηκαν οδηγοί ταξί, αντιπροσωπεία παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών Λάρισας, δηλώνοντας ότι τα προβλήματα είναι κοινά. Χθες το απόγευμα κλιμάκιο γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας εξέφρασε επίσης αλληλεγγύη και δήλωσαν ότι οι υγειονομικοί στηρίζουν τον αγώνα των παραγωγών.

Στα διόδια Μαλγάρων, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθήνας, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα. Στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, ενώ τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν χθες (3/12) ιδιοκτήτες ταξί και παραγωγοί λαϊκών αγορών.