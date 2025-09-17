Σουφλί: Βανδάλισαν σιδηροδρομική διάβαση – Τραυματίστηκε 60χρονος με προβλήματα όρασης

Εκτός λειτουργίας τέθηκε το ηχητικό προειδοποιητικό σήμα σε σιδηροδρομική διάβαση στο Σουφλί, μετά από δολιοφθορά αγνώστων.

Εξαιτίας της ζημιάς, τραυματίστηκε ένας 60χρονος με προβλήματα όρασης, την ώρα που κατέβαινε η προστατευτική μπάρα. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο άνδρας προσπάθησε να διασχίσει τις γραμμές, χωρίς να αντιληφθεί τη λειτουργία της διάβασης λόγω της βλάβης που είχε προκληθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες είχαν προκαλέσει φθορές στο κιβώτιο καλωδίων του Αυτόματου Συστήματος Ισόπεδης Διάβασης (ΑΣΙΔ), με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το ηχητικό σήμα.

Μετά την ενημέρωση του ΟΣΕ, τεχνικό κλιμάκιο μετέβη άμεσα στο σημείο, αποκατέστησε τις φθορές και επανέφερε το σύστημα σε πλήρη λειτουργία. Όπως επισημαίνει ο ΟΣΕ, στον τελευταίο έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου δεν είχε εντοπιστεί καμία δυσλειτουργία.