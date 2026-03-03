Σούδα: Ποινή φυλάκισης 2 ετών στον Γεωργιανό – Του ασκήθηκε δίωξη για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε o Γεωργιανός που εμφάνίζεται ως ύποπτοςγια κατασκοπευτική δράση στην περιοχή της Σούδας, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης δυο ετών.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε ποινή 5 χιλιάδες ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, η δικογραφία που αφορά τη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας παραμένει ανοιχτή στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για περαιτέρω έλεγχο. Ο 36χρονος, που είχε μπει στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ, όπως προέκυψε παρακολουθούσε στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή.

Το χρονικό του “θρίλερ” κατασκοπείας στην Σούδα

Ο Γεωργιανός έφτασε στην Ελλάδα στις 3/2 και πήγε κατευθείαν στα Χανιά, όπου νοίκιασε δωμάτιο, με θέα τον κόλπο της Σούδας, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κινητό του βρέθηκαν φωτογραφίες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford, το οποίο είχε αποπλεύσει από τη βάση της Σούδας στις 26/2.

Μάλιστα, η εφαρμογή των Φρουρών της Επαναστάσης που χρησιμοποιούσε είναι αυτή που βρέθηκε και στο κινητό του Αζέρου, που είχε συλληφθεί για κατασκοπεία το καλοκαίρι.

Το Σαββατοκύριακο, ήρθε στην Αθήνα και χθες Δευτέρα έφυγε από το ξενοδοχείο που διέμενε με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», χωρίς να έχει βγάλει αεροπορικό εισιτήριο.

Επειδή θεωρήθηκε ότι μπορεί να έφευγε για άγνωστη χώρα του εξωτερικού, αποφασίστηκε η προσαγωγή του καθ΄ οδόν προς το αεροδρόμιο.