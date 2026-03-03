Κατασκοπεία στη Σούδα: Τι φωτογραφίες βρέθηκαν στο κινητό του Γεωργιανού – Έπαιρνε εντολές από το Ιράν

Απευθείας εντολές από το Ιράν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής λάμβανε ο Γεωργιανός που προσήχθη για κατασκοπεία στη Σούδα και αναμένεται να συλληφθεί.

Ο 36χρονος, που είχε μπει στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ, όπως προέκυψε παρακολουθούσε στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κινητό του βρέθηκαν φωτογραφίες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford, το οποίο είχε αποπλεύσει από τη βάση της Σούδας στις 26/2.

Μάλιστα, η εφαρμογή των Φρουρών της Επαναστάσης που χρησιμοποιούσε είναι αυτή που βρέθηκε και στο κινητό του Αζέρου, που είχε συλληφθεί για κατασκοπεία το καλοκαίρι.

Ο Γεωργιανός έφτασε στην Ελλάδα στις 3/2 και πήγε κατευθείαν στα Χανιά, όπου νοίκιασε δωμάτιο, με θέα τον κόλπο της Σούδας, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο 36χρονος Γεωργιανός στις 16/2 επιχείρησε να μετακομίσει στο ίδιο ξενοδοχείο που διέμενε και ο 26χρονος Αζέρος, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο.

Το Σαββατοκύριακο, ήρθε στην Αθήνα και χθες Δευτέρα έφυγε από το ξενοδοχείο που διέμενε με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», χωρίς να έχει βγάλει αεροπορικό εισιτήριο.

Επειδή θεωρήθηκε ότι μπορεί να έφευγε για άγνωστη χώρα του εξωτερικού, αποφασίστηκε η προσαγωγή του καθ΄ οδόν προς το αεροδρόμιο.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στην περιοχή της Σούδας συνελήφθη και ένας Τούρκος, ο οποίος φέρεται να φωτογράφιζε τις κινήσεις των πλοίων στην περιοχή. Ωστόσο, δεν προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας έπειτα από τον έλεγχο του κινητού του τηλεφώνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 26χρονος Αζέρος, ο οποίος είχε συλληφθεί για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας.

Συνελήφθη δύο μέρες μετά τη σύλληψη ενός άλλου Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο και επισήμως του αποδόθηκε επαφή με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.