Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Σούδα: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του Πολωνού κατηγορούμενου για κατασκοπεία

Απεικονίζεται αμερικανικό αεροπλανοφόρο που είχε καταπλεύσει στον ναύσταθμο

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν νέες λεπτομέρειες σχετικά με τη σύλληψη του Πολωνού κατηγορούμενου για κατασκοπεία στη Σούδα.

Ο ΣΚΑΪ και ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης παρουσίασαν για πρώτη φορά τις φωτογραφίες που εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο του 58χρονου, ο οποίος συνελήφθη και προφυλακίστηκε χθες για υποθέσεις κατασκοπείας στη βάση.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες απεικονίζεται αμερικανικό αεροπλανοφόρο που είχε καταπλεύσει στον ναύσταθμο, καθώς και συνοδευτικά πλοία υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου αντιτορπιλικού.

Επιπλέον, καταγράφονται μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη, ιπτάμενα τάνκερ, αλλά και αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκονταν στο παρακείμενο αεροδρόμιο.

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα αεροπλάνα που απεικονίζονται είναι και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, το οποίο είχε επισκεφθεί τον ναύσταθμο της Σούδας τον περασμένο Φεβρουάριο.

