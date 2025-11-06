Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Βόνιτσα: Υπάλληλος καθαριότητας έπεσε από απορριμματοφόρο

Ένας 47χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητας του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διότι τραυματίστηκε σήμερα, Πέμπτη (06/11), κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ως συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου εργάζεται ο άνδρας που έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες από το όχημα και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Αρχικά ο άτυχος εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας και από εκεί διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκάδας. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

«Ο συνάδελφος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο», αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας Βαγγέλης Νταραντούμης στα κοινωνικά δίκτυα.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη (06/11) στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου έπεσε από το σκαλοπάτι και χτύπησε στο κεφάλι.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτ/νίας εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στο συνάδελφο.