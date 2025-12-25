Σώτη Τριανταφύλλου για τα ελληνικά πανεπιστήμια: “Πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί και η μάζα που δεν ξέρει τίποτα”

Για την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια μίλησε μεταξύ άλλων, ανήμερα των Χριστουγέννων, η γνωστή συγγραφέας Σώτη Τριανταφύλλου.

Η κυρία Τριανταφύλλου, μιλώντας στο ΕΡΤNews, έκανε λόγο για μία κατάσταση στην οποία «δεν υπάρχει πλέον ο μέσος όρος», ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη ακαδημαϊκή πίεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη συγγραφέα, που αποκάλυψε ότι και η ίδια σπουδάζει εδώ και 1,5 χρόνο για τρίτη φορά στο ΕΚΠΑ, πλέον «έχει διευκολυνθεί η είσοδος στο Πανεπιστήμιο».

Περιγράφοντας το επίπεδο των φοιτητών, η Σώτη Τριανταφύλλου ανέφερε πως πλέον υπάρχουν μόνο οι πολύ καλοί, «αυτοί που τρέχουν πολύ γρήγορα» και από την άλλη υπάρχει το χάος, η μάζα που δεν ξέρει τίποτα για τίποτα, δηλαδή δεν έχει ούτε τις βασικές γνώσεις.

Επίσης, μίλησε για το ότι θα έπρεπε σταδιακά να καταργηθεί η είσοδος στα Πανεπιστήμια με τον τρόπο που γίνεται τώρα και να μπορεί κάποιος να εισέρχεται με τον βαθμό του απολυτηρίου του.

«Μπαίνουν στα πανεπιστήμια άνθρωποι που δεν έχουν τα φόντα, οι εξετάσεις είναι πολύ εύκολες, μερικές φορές προσχηματικές, δεν υπάρχουν απαιτήσεις και ακαδημαϊκή πίεση για να προσπαθήσεις περισσότερο» σημείωσε η κυρία Τριανταφύλλου.