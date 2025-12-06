Σοκαριστικό τροχαίο στη Μαλακάσα: Οδηγός χάνει τον έλεγχο εν μέσω βροχής και πέφτει πάνω στις μπάρες (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Byron σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τους κατοίκους πολλών περιοχών να μετρούν τις πληγές τους.

Στη Μαλακάσα, βίντεο κατέγραψε ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα, το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα καθόδου της Εθνικής Οδού στο ύψος της Μαλακάσας όταν οδηγός αυτοκινήτου κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο διέσχισε διαγώνια τις υπόλοιπες λωρίδες της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στην συνέχεια έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο και το λεωφορείο.