Σοκάρει ο σύζυγος της Βασιλικής που έχασε της ζωή της στη “Βιολάντα”: “Μακάρι να είχα φύγει εγώ και να ζούσε η γυναίκα μου”

Η τοπική κοινωνία των Τρικάλων μαζεύει τα κομμάτια της μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 5 εργάτριες.

Ο σύζυγος της Βασιλικής, μίας εκ των γυναικών που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1), μίλησε στο STAR για την ανείπωτη τραγωδία που βρήκε την οικογένεια του συγκλονίζοντας με τις δηλώσεις του.

«Η γυναίκα μου ήταν αξιόλογη σύζυγος και μάνα, στο μεροκάματο, αγωνίστρια της ζωής, παλέψαμε πάρα πολύ. Πήγανε τζάμπα , πήγαν να βγάλουν το μεροκάματο και αποδείχθηκε μεροκάματο του τρόμου. Η αυλαία θα πέσει, τα παιδιά μας θα ψάχνουν να βρουν τις μανάδες τους, δεν θα φωνάξουν ξανά μαμά» είπε ο Αποστόλης Σκαμπαρδώνης.

«Εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση να μην ξαναγίνει, να είναι τα τελευταία θύματα μιας τέτοιας τραγωδίας με γυναίκες του μόχθου. Η Βασιλική ήταν μια καλή μάνα και σύζυγος, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο» είπε με εμφανώς “σπασμένη” φωνή.

Μιλώντας για τα παιδιά του με τρεμάμενη φωνή είπε «έχω δύο ψυχούλες πρέπει να σταθώ δίπλα στα παιδιά μου (σ.σ. ηλικίας 6,5 και 4,5 ετών) και αυτό θα κάνω. Εγώ το μόνο που θα ήθελα αν μπορούσα θα ήταν να είχα φύγει εγώ και να ζούσε η γυναίκα μου».

«Δεν πρόλαβα ξανά να σταθώ στα πόδια μου και με χτύπησε ο Χάρος για δεύτερη φορά. Υπόσχομαι στη μνήμη της γυναίκας μου να σταθώ μητέρα και πατέρας, να γελάω και μέσα μου να κλαίω» κατέληξε.

Να πούμε εδώ ότι αυτή είναι η δεύτερη τραγωδία που βιώνει η οικογένεια του κ. Σκαμπαρδώνη καθώς το 2018 είχε χάσει τον πατέρα του μετά από χειρουργική επέμβαση. Τότε είχε βγει στα ΜΜΕ και είχε καταγγείλει τους γιατρούς για λάθος χειρισμούς.