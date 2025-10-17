Σοκ στους Αμπελόκηπους: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου “Απόλλων” και σκοτώθηκε (Φωτογραφίες)

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελοκήπους, όπου ένας άνδρας έπεσε από τον Πύργο “Απόλλων” επί της Λουίζης Ριανκούρ, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Έλληνα ηλικίας 44 ετών, ο οποίος για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι του 24ου ορόφου του ουρανοξύστη και ψηλότερου κτιρίου κατοικιών στην Ελλάδα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν στο μπαλκόνι καφετέριας-εστιατορίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα σε 3 λεπτά έφτασαν επί τόπου μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ και σε έξι λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας. Η σορός του άνδρα παραλήφθηκε λίγη ώρα αργότερα από το ασθενοφόρο.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με κατοίκους και περαστικούς να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και τις Αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτοκτονία, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Στο σημείο μετέβη και ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων, μαζί με άλλους αστυνομικούς, που συλλέγουν στοιχεία για το τραγικό συμβάν.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο, ένας 25χρονος είχε πέσει επίσης από τον ίδιο όροφο του Πύργου “Απόλλων” και είχε σκοτωθεί ακαριαία. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 25χρονος διασκέδαζε στο εστιατόριο-μπαρ στην κορυφή του Πύργου Απόλλων.